فؤاد علام: الدولة تبذل جهودا مكثفة لمكافحة الإرهاب.. فيديو

قال الخبير الأمني، اللواء فؤاد علام، إن الدولة تبذل جهودا مكثفة في مكافحة الإرهاب وجماعاته المتطرفة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشعر بشكل كبير الخطر القائم من تلك الجماعات.



ونوه، "علام" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "حديث المساء"، المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلى أن الرئيس يعلم جيدا أهمية مصر في المنطقة، حيث تعد مصر العمود الأساسي في المنطقة العربية والشرق الأوسط.



وجه اللواء فؤاد علام حديثة للشعب المصري، مطالبا إياهم بالتعاون الكامل مع اجهزة الدولة خاصة الأمنية من وزارة الداخلية والقوات المسلحة للقضاء على كافة عناصر وخلايا الإرهاب في مصر.