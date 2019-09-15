رسائل الرئيس السيسى فى المؤتمر الوطنى الثامن للشباب.. فيديو جراف

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة التي أقيمت في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.





وشارك الرئيس السيسي في فعاليات المؤتمر التى تضمنت ثلاث جلسات، وهى جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، كما شارك أيضا في تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، وجلسة "اسأل الرئيس".





وكرم الرئيس السيسي خلال المؤتمر أبطال دورة الألعاب الإفريقية ٢٠١٩، خلال مؤتمر الشباب.





وعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.





أبرز رسائل الرئيس السيسى :





- فكرة الإرهاب لم تكن تنتشر وتنجح بهذا الشكل إلا في وجود دول تتبناها وترعاها من أجل تنفيذ مصالحها السياسية

- التقدم التكنولوجي صعَّب من مهمة الوصول للمسئول عن نشر الأفكار الإرهابية على شبكات الإنترنت والواقع الافتراضي

- الحراك الشعبي في عام 2011 أثر بشكل ما على مناعة الدولة في مواجهة الإرهاب

- الإرهاب السلاح الوحيد القادر على تدمير مجتمع بالكامل كما حدث في بعض الدول الأخرى

- تكلفة تغذية الإرهاب غير مرتفعة على عكس تكلفة القضاء عليه

- المصريون ليس لديهم سوى خيارين: إما الاستسلام للإرهاب أو المواجهة والقضاء عليه

- مصر لن تسقط أبدًا في وجود جيشها رغم كل المحاولات لتدميرها

- جيشنا الأقوى في المنطقة قوي ولا تسمحوا لأي شخص أن يشكك فيه

- حالة التشكيك في الإنجازات القومية بدأت منذ وقت طويل، أي قبل عصر ظهور مواقع التواصل الاجتماعي

- أصبح لدينا ميولًا دائمًا لجلد أنفسنا

- بنيت جسر ثقة بيني وبين المصريين لا يمكن هدمه أبدًا ولا تسمحوا لأي شخص أن يشكك في قواتنا المسلحة

- ابنكم شريف ومخلص.. واللى بينى وبين الناس أقوى من أى شائعات مروجة

- كل إنجاز نقوم به يعقبه عملية إرهابية لأن هناك استهدافا دائما لمصر

- نحن زائلون والشيء الوحيد الباقي هو وطننا مصر

- لن نتهاون مع أي متجاوز في أي من أجهزة الدولة المختلفة

- استخير الله في كل أمر قبل التحدث

- مررنا بمراحل مختلفة خلال السنوات الست الماضية

- المرحلة الأولى كانت مرحلة الحفاظ على الدولة المصرية وتثبيتها بالتوازي مع مرحلة البناء والتنمية والتعليم ومرحلة تنمية العنصر البشري

- 130 مليار جنيه ميزانية التعليم 80% منها رواتب العاملين

- لن تظهر آثار التعليم في وقت قليل نحن لازلنا في بداية الطريق ولابد من إكمال الإصلاح

- المدرسة تمثل جزءً صغيرًا من عملية التعليم ككل وهناك مصادر أخرى هامة مثل المسجد والكنيسة والإعلام

- مهمة المعلمين مقدسة وسيكون تحسين ظروفهم على رأس أولوياتنا عندما تتحسن قدراتنا الاقتصادية

- قرار التوأمة بين الجامعات يهدف إلى رفع مستوى التعليم الجامعي وحصول الطالب في النهاية على شهادة معتمدة عالميًا

- دول العالم الأول تمنع دخول المتورطين في حروب الإرهاب إلى أرضها مما يدفعهم إلى اللجوء إلى منطقتنا

- رجال الشرطة والقوات المسلحة يقدمون حياتهم فداءً للوطن ومع ذلك يتهمهم البعض بالفساد

- إذا لم نتصدَ للإرهاب فكريًا سنظل في حالة استنزاف لن تنتهي أبدًا

- أمن المنطقة بأكملها من أمن مصر حتى وإن كنا نعاني بعض الظروف الاقتصادية السيئة

- نسبة الشباب في انتخابات المحليات المقبلة لن تقل عن 25%

- أطالب جميع المصريين باختيار الأصلح أثناء تلك الانتخابات دون تحيز لأي عصبية قبلية

- في مجال الصناعات الصغيرة نحاول أن نوفر للشباب الأفكار والتدريب والتمويل من أجل بداية جيدة لبعض المشاريع الجديدة

- التحول الرقمي الذي نقوم به مدروس بشكل دقيق للغاية ومحمي بكل الطرق التي تضمن أعلى معدلات الأمان لمؤسسات الدولة

- نبني في العاصمة الإدارية دولة جديدة سيتحدث عنها العالم