نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور

احتفلت الفنانة علياء الحسينى بحفل زفافها علي بلال عصمت داخل أحد الفنادق وسط حضور كبير من نجوم الفن.



وشهد الحفل حضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال، بالإضافة إلى أصدقاء وصديقات العروسين وأسرتهما.



وشهد حفل الزفاف حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن مثل الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والنجم احمد رزق، محمد رجب، والفنان أحمد عصام والنجمه ايمان العاصي، وريم البارودي، ودينا فؤاد ، ورانيا ملاح، وياسمين كساب، وساره عبد الرحمن، وغيرهم من النجوم الذين حرصوا على تهنئة العروسين والاحتفال معهم، كما أحيا الحفل المطرب محمود الليثي والفنانتين الاستعراضتين صافينار وايمي سلطان .



يذكر أن آخر أعمال الفنانة علياء الحسينى فيلم ولدين وبنت من بطولتها , ومسلسل ولي العهد، حيث أدت دور نشوى فيه ومسلسل صاحب السعادة في 2014 بدور سوسن ومسلسل الداعية في 2013 بدور وجد، كما مثلت في فيلم القشاش بدور حنتوشة الغازية وفيلم سالم ابو اخته بدور سامية.