ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:49 م
العروسين
العروسين
اسلام مقلد
احتفلت الفنانة علياء الحسينى بحفل زفافها علي بلال عصمت داخل أحد الفنادق وسط حضور كبير من نجوم الفن.

وشهد الحفل حضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال، بالإضافة إلى أصدقاء وصديقات العروسين وأسرتهما.

وشهد حفل الزفاف حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن مثل الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والنجم احمد رزق، محمد رجب، والفنان أحمد عصام والنجمه ايمان العاصي، وريم البارودي، ودينا فؤاد ، ورانيا ملاح، وياسمين كساب، وساره عبد الرحمن، وغيرهم من النجوم الذين حرصوا على تهنئة العروسين والاحتفال معهم، كما أحيا الحفل المطرب محمود الليثي والفنانتين الاستعراضتين صافينار وايمي سلطان .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة علياء الحسينى فيلم ولدين وبنت من بطولتها , ومسلسل ولي العهد،  حيث أدت دور نشوى فيه ومسلسل صاحب السعادة في 2014 بدور سوسن ومسلسل الداعية في 2013 بدور وجد، كما مثلت في فيلم القشاش بدور حنتوشة الغازية وفيلم سالم ابو اخته بدور سامية.
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور
نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور

موضوعات متعلقة

نشوى مصطفى توجه الشكر لـ مصطفى قمر.. لهذا السبب

بعد سرقة بدلة حفل زفاف نجلها.. نشوى مصطفى:حسبي الله ونعم الوكيل

نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. فيديو وصور

اخبار الفن .. نشوى مصطفى تبكي في حفل زفاف ابنتها مريم.. أحمد عز ينشر صورة له أثناء حضور حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

ترشيحاتنا

بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة ضم كهربا

نجوم الفن يشاركون فى حفل زفاف الفنانة علياء الحسينى.. صور

هدية خاصة من نادي كانو سبورت لرئيس الأهلي .. تعرف عليها

الكسب غير المشروع يحيل سعاد الخولى للجنايات

هيندم في المستقبل.. أطباء نفسيون: هذه الأمراض في شخصية محمد على

في عيد ميلاده .. سبب تأخر دخول عزت العلايلي مجال التمثيل

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

تراجع في 15 بنكا.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 15 سبتمبر

متابعة تحرج مفيدة شيحة بسبب أنفها.. ورد غير متوقع من الإعلامية

قبلة حياة لـ حسن شحاتة.. لماذا تأخر اتحاد الكرة في تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

مفاجأة .. نجم الأهلى يقود برامج قناة الزمالك الجديدة

ملحمة وفاء.. جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل مؤمن زكريا وتهتف له.. فيديو

بعد معادلة رقم الأهلى .. الترجي يحاول السير على خطى ريال مدريد

ميتشو VS فايلر.. شوبير يفتح النار على مدرب الزمالك بعد الهزيمة الافريقية

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. لطيفة تدلي بصوتها فى الانتخابات التونسية

سعر خرافى لـ جمبسوت نانسى عجرم .. والجمهور:غالى أوى

بدلة كلاسيك تكشف عن خصرها الصغير.. هند صبرى بمهرجان تورونتو