ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

معلومات الوزراء ينظم ندوة حول الإنذار المبكر للأزمات والمخاطر المحتملة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:45 م
صدى البلد
محمود مطاوع
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، برئاسة المهندس زياد عبد التواب، اليوم " الأحد "، الندوة السادسة من سلسلة ندوات تحت عنوان "الإنذار المبكر: الأزمات والمخاطر الداخلية المحتملة والفرص المتاحة", بحضور ومشاركة لعدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات, وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

وأكد "عبد التواب"، خلال الندوة، أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تعقدها وحدة الإنذار المبكر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك بغرض رسم خريطة للفرص والمخاطر المحتملة على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن مفهوم الإنذار المبكر لا يقتصر فقط على الإنذار أو التنبؤ بأزمة محتملة ولكن يمتد ليشمل الإنذار بالفرص المتاحة في الوقت الحالي وكذا المستقبلية وذلك في ظل التحديات الدولية والإقليمية التي نشهدها.

من جهتها، أشارت الدكتورة سماء سليمان، مديرة وحدة الإنذار المبكر، إلى أن الإنذار المبكر هو آلية لدعم اتخاذ القرار من خلال التنبؤ بالأزمات المحتملة والتي من شأنها أن تؤثر في خطط تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن هذه الندوة تسعى للوقوف على التحديات والفرص على المستوى الدولي وتأثيراتها على مصر.

وترأس الندوة، أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، والذي أوضح خلال كلمته أن هذه الندوة تركز على مناقشة محاور تشكيل الوعي في المجتمع بشأن مختلف الأزمات والمخاطر المحتملة، مشيرًا إلى وجود تحديين في هذا الصدد هما: البناء والتنمية وكذا مكافحة ومجابهة الإرهاب.

وأكد على ضرورة مواجهة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع والتي تعيق قيام الدولة بدورها في التعامل مع التحديين السابقين، مؤكدًا أن تلك المواجهة من مهام المؤسسات المعنية بالثقافة والفن والإعلام.

وفي نفس السياق، تحدث الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن الأزمات والمخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحتملة والفرص المتاحة الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، منوهًا بالمخاطر النفسية والصحية والأمنية والاقتصادية من وسائل التواصل الاجتماعي وتداعياتها السلبية، مؤكدًا على أهمية المواجهة المجتمعية لتلك الاستخدامات.

بدوره أشار الشيخ الدكتور أحمد تركي، مدير عام تدريب الأئمة سابقًا، إلى الأزمات والمخاطر المحتملة والفرص المتاحة على المستوى الفكري، مضيفًا أن الخطاب الديني مؤثرًا على العالم وخاصة على مصر، وأن تجديده يجب أن يكون قائمًا على المواجهة الفكرية مع التوعية الصحيحة من كافة مؤسسات الدولة، كاشفا عن عدة مخاطر منها: الشائعات كمكائد للدين، والفكر الإلحادي وتجنيد الشباب، وطرح عددًا من الاقتراحات للحل.

وأخيرًا، تحدثت الدكتورة عزة فتحي, أستاذ مناهج علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس, عن الأزمات والمخاطر المحتملة والفرص المتاحة على المستوى الاجتماعي، وقد ركزت على مفهوم الهوية وعناصرها ومظاهر تحقيق الانتماء والولاء للمجتمع والوطن.

كما تطرقت إلى مظاهر عدم الانتماء، وطرحت رؤيتها لمواجهة المخاطر التي تترتب على أزمة انحسار الهوية المصرية من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ودورها في الحفاظ على تلك الهوية المتميزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطاع الأزمات بمجلس الوزراء يجري تدريبًا ميدانيًا على مواجهة الحرائق في المنوفية

معلومات الوزراء يعقد ورشة عمل للتدريب على النظام الوطني لإدارة الطوارئ (NEMS)

معلومات الوزراء يعقد ورشة عمل حول مستقبل العملات المشفرة .. صور

تدريب ميداني لـ قطاع الأزمات والكوارث‏ على مواجهة مخاطر السيول بأسيوط

الأزمات والمخاطر الاقتصادية الدولية المُحتملة .. ندوة «معلومات الوزراء».. صور

ترشيحاتنا

ضابط أمن وطني يكشف تفاصيل هامة في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

شرط وحيد لـ إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

قبلة حياة لـ حسن شحاتة.. لماذا تأخر اتحاد الكرة في تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

تنظف بفرش البلاط .. البيطريين تحذر من نوع كارثي من الجبنة الرومي

أحمد عبدالله محمود وسارة نخلة.. من الحب والزواج إلى الحبس عامين .. القصة كاملة

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

متابعة تحرج مفيدة شيحة بسبب أنفها.. ورد غير متوقع من الإعلامية

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

قبلة حياة لـ حسن شحاتة.. لماذا تأخر اتحاد الكرة في تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

تراجع في 15 بنكا.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 15 سبتمبر

مفاجأة .. نجم الأهلى يقود برامج قناة الزمالك الجديدة

نجم الأهلي يكشف موقفا صادما لـ مانويل جوزيه أرعب الصفاقسي في نهائي 2006.. فيديو

ملحمة وفاء.. جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل مؤمن زكريا وتهتف له.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالخضار.. 7 وصفات رائعة أبرزها المقلية

جنة في قلب العاصمة.. شاهد سور مجرى العيون وبحيرة عين الحياة بعد التطوير

سعر ومواصفات أسرع وأغلى سيارة في العالم .. صور