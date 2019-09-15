اضطراب فى الإدراك البصري.. هل متلازمة إرلن لها علاج وما أعراضها ؟

قالت رشا أنور مديرة مركز إرلن مصر، والمشخصة المعتمدة لمتلازمة إرلن من معهد إرلن في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الحساسية الضوئية "متلازمة إرلن" تعرف بأنها اضطراب فى الإدراك البصري، وأبرز أعراضها تشويه فى الرؤية، حيث يعانى مصابو متلازمة إرلن من تشويه فى رؤية الحروف بصورة مشوشة، فضلا عن وجود أعراض مختلفة مثل وجود تشويش فى رؤية البيئة المحيطة كالإحساس باهتزاز الأرض، وزغللة.





وتابعت رشا أنور فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن متلازمة إرلن تتبعها أيضا أعراض جسمانية مثل الصداع والصداع النصفي والإحساس بالإجهاد والغثيان، مؤكدة أن تلك المتلازمة تأثر على وظائف المخ.





أما عن الأسباب التى تؤدى إلى ظهور متلازمة إرلن، فقالت مديرة مركز إرلن مصر، إن السبب هو وجود حساسية لـ الأطياف الضوئية الموجودة فى الضوء، والتى تعمل على إحداث خلل بصري، لافتة إلى أن تلك المتلازمة تظل مرافقة الإنسان طول الحياة ولكن يمكن علاجها بطريقتين أولها المعالجة بتقنية الألوان، يتمثل فى صورة شفاف ملون للقراءة يتم تغيير خلفية الشفاف بألوان غير الأبيض ويتم الإختيار بين 10 ألوان، بهدف تغيير الخلفية والطباعة المكتوبة بالأسود للمساعدة فى القراءة.



