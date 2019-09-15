خبطتين فى الراس.. هل فقدت تجربة بيراميدز بريقها ؟

كانت تجربة نادي بيراميدز هي الحدث الأبرز في الرياضة المصرية على مدار عام كامل، واستطاع النادي الذي خاض غمار الدوري المصري للعام الأول في تاريخه، أن يحفظ لنفسه حق تمثيل مصر في أفريقيا متجاوزًا أندية كبرى مصرية خلف الأهلي والزمالك، البطل والوصيف.





نتائج كبيرة لـ بيراميدز





تمكن نادي بيراميدز الذي كان مملوكا لـ تركي آل الشيخ من حصد المركز الثالث في الدوري المصري، كما حقق نتائج كبيرة بالفوز على الأهلي بطل الدوري ذهابا وإيابا، والتعادل مع الزمالك ذهابا والفوز إيابا.





وتمكن بيراميدز من الصعود إلى نهائي كأس مصر متجاوزا الأهلي في طريقه ليحقق الفوز الثالث على التوالي على النادي الأكثر تتويجا وعراقة في مصر.





بداية تراجع بيراميدز





اختتم نادي بيراميدز موسمه الأول متوهجا، لكنه سرعان ما تراجع في مستوى الأداء والنتائج عقب بيع بعض اللاعبين المهمين وعلى رأسهم البرازيلي كينو أفضل لاعب في الدوري المصري الموسم الماضي.





تخلى بيراميدز أيضًا عن لاعبه محمد مجدي أفشة لاعب الوسط لصالح النادي الأهلي، كما انتقل مهاجمه عمر خريبين إلى نادي الهلال السعودي، لتتأثر نتائج الفريق بشكل واضح.





نتائج مخيبة لـ بيراميدز





على غير المتوقع، تمكن نادي الزمالك من التفوق بدنيا وفنيا على لاعبي بيراميدز في نهائي كأس مصر، ودك لاعبو الأبيض شباك أحمد الشناوي حارس بيراميدز بـ 3 أهداف قضت على أحلام النادي الحديث في حصد بطولة في موسمه الأول.





بيراميدز أيضا خاض مباراة الذهاب على أرضه في دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الافريقية أما شباب بلوزداد الجزائري وظهر بمستوى باهت، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1 في ظل سيطرة كبيرة للفريق الزائر.





ارتفاع مستوى أعمار لاعبي بيراميدز



