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منوعات

مشهد عفوي لوزيري الخارجية الإماراتي والإعلام السعودي في مول بأبوظبي.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:01 م
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، لقطات مصورة توثق مشهدًا عفويًا بين وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، ووزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، في أحد المراكز التجارية بإمارة أبو ظبي.

ويظهر في مقطع الفيديو الشبانة وقرقاش وهما يجلسان في أحد المولات بعيدًا عن عدسات الكاميرات الرسمية وبدون حراسات خاصة أو أمن، وجلسا يتجاذبان أطراف الحديث بشكل أخوي.

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