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أخبار العالم

بريطانيا.. الديمقراطيون الليبراليون يتعهدون بإلغاء بريكست

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:00 م
الديمقراطيون الليبراليون
الديمقراطيون الليبراليون يتعهدون بإلغاء بريكست
رحيم يسري
تعهد الديمقراطيون الليبراليون بإلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريسكست" حال وصولهم للسلطة خلال الانتخابات العامة المقبلة.

وصوت أعضاء الحزب البريطاني المناهض لبريكست بأغلبية ساحقة لصالح تلك السياسة الجديدة خلال مؤتمرا حزبيا في بورنموث، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

كان الحزب أيد سابقا إجراء استفتاء جديد حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وعقب التصويت، قال جو سوينسون زعيم الحزب "سنبذل قصارى جهدنا للقتال من أجل مكانتنا في أوروبا والقضاء على خطة بريكست".

وسيتم سريان هذا القرار إذا فاز الحزب في الانتخابات المقبلة كحكومة أغلبية.

وتعهد رئيس الحزب بأنه سيستمر في العمل مع أحزاب المعارضة قبل الدعوة إلى الانتخابات، للضغط بهدف منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء جديد.

وتقول الحكومة البريطانية إنها تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حتى تتمكن من الانفصال في الموعد المحدد 31 أكتوبر، وأقر البرلمان البريطاني مؤخرا قانونا يفرض على رئيس الحكومة بوريس جونسون أن يطلب من الاتحاد تمديد الموعد النهائي للانفصال في حال عدم التوصل لاتفاق بحلول 19 أكتوبر.

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