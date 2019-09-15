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تعليم

رئيس جامعة طنطا: نقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية وقيادتها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:24 م
رئيس جامعة طنطا:
رئيس جامعة طنطا: نقف صفاً واحداً لدعم الدولة المصرية وقيادته
احمد علي
شارك رئيس جامعة طنطا ، اليوم الأحد ، في تدشين مبادرة "الوفد مع المرأة" التي أطلقها حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وفي كلمته، أكد رئيس الجامعة أن كافة طوائف الشعب المصري تقف صفًا واحدًا لدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية ضد أي محاولات تستهدف النيل من وحدة شعبها.

وثمن رئيس الجامعة دور المرأة المصرية في المجتمع ، مشيرًا الى أنها تمثل حائط صد منيع لحماية أسرتها ومجتمعها، مؤكدًا دعم المجتمع لها في مجالات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة وهو ما تهدف إليه المبادرة وتعمل على تحقيقه.

شهد المؤتمر مشاركة حشد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية بالغربية ومحافظات الدلتا.
رئيس جامعة طنطا: نقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية وقيادتها
رئيس جامعة طنطا: نقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية وقيادتها
رئيس جامعة طنطا: نقف صفا واحدا لدعم الدولة المصرية وقيادتها

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