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رياضة

أوباميانج يقترب من تحطيم رقم قياسي لـ محمد صلاح..تفاصيل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:00 م
أوباميانج ومحمد صلاح
أوباميانج ومحمد صلاح
أحمد هاني
أنهى فريق آرسنال الشوط الأول متقدمًا على واتفورد بهدفين لـ أوباميانج، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "فيكارج رود"، فى الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يقترب من تحطيم رقم محمد صلاح
ويعتبر بيير إيمريك أوباميانج هو ثاني أكثر من سجل في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ظهوره في فبراير 2018، بـ 37 هدفًا، بعد محمد صلاح في المركز الأول صاحب الـ 39 هدفًا، والثالث سيرجيو أجويرو بـ 32 هدفًا.

ويحتل فريق آرسنال المركز السابع برصيد 7 نقاط ، بينما جاء واتفورد فى المركز العشرين برصيد نقطة وحيدة .

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