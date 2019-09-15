وفد إماراتى يلتقى مجلس نقابة الصحفيين .. غدا

يستقبل مجلس نقابة الصحفيين غدا برئاسة النقيب ضياء رشوان وفدا إماراتيا برئاسة وزير الدولة الإماراتية للشئون الخارجية بمقر النقابة .



يزور الوفد الإعلامى نقابة الصحفيين ضمن سلسلة من اللقاءات والحوارات التي يجريها الوفد فى مصر خلال الأيام الجارية.



ويعقد مجلس النقابة لقاء مع الوفد الإماراتي خلال الزيارة المقررة غدا بحضور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومحمد شبانة سكرتير عام النقابة وخالد ميرى وكيل النقابة.