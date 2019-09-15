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أخبار العالم

السودان عن هجمات أرامكو: نقف مع السعودية في وجه الإرهاب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:03 م
أحد منشأتي آرامكو
أحد منشأتي آرامكو بعد الهجوم
أحمد قاسم
أعرب السودان، اليوم الأحد، عن إدانته الشديدة للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية.

وقال السودان في بيان نشرته وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "نؤكد وقوفنا وتضامننا مع المملكة العربية السعودية وشعبها ومساندته لحكومتها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها واقتصادها ومواطنيها".

وطالب السودان المجتمع الدولي ببذل أقصى جهده للتصدي لهذه الاعتداءات المتواصلة التي باتت تشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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