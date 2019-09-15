كل ما تود معرفته عن مواعيد وملاعب الدوري الممتاز موسم 2019-2020

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء ما أسفرت عنه قرعة المسابقة التي أجريت يوم الخميس الماضي.



وكان حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أعلن خلال حفل القرعة أن الجدول متضمنا مواعيد المباريات وأماكن إقامتها، سوف يعلن في غضون 48 ساعة ، وهو الوقت الذي قدره الاتحاد المصري لكرة القدم لورود الموافقات الأمنية للملاعب المختارة من قبل الأندية والمواعيد المناسبة للمباريات، حيث تم إرسال الجدول إلى الجهات المعنية لوضع أية ملاحظات في الاعتبار قبل إعلانه تجنبا لأية تعديلات مستقبلا.



التنسيق مع راعى الجبلاية

كما وضع الاتحاد المصري لكرة القدم عملية التنسيق مع الشركة الراعية للاتحاد والعدد الأغلب من أندية القسم الممتاز حول بعض ترتيبات المسابقة من بين أولوياته قبل إعلان الجدول إيمانا منه بتعظيم الجانب التسويقي للمسابقة الذي ينعكس إيجابا على المسابقة والأندية المشاركة بها في ظل انتظامها واحترام مواعيده.



على الطريقة الأوروبية

وكان الجدول الجديد قد استرشد في تحديد مواعيد مبارياته بما يحدث في الدوريات الأوروبية لتنظيم مواعيد مباريات المسابقة مع ارتباطات الأندية الخارجية سواء الأفريقية أو العربية على النحو الذي شرحه الزناتي خلال القرعة، حيث تواجه جميع الدوريات الأوروبية والدوري الإنجليزي كنموذج لها أيضا مشكلة مشاركة أنديتها في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعالجتها بفواصل زمنية محددة تلعب بموجبها الأندية الإنجليزية خلال الأيام المتوالية الأربعاء والسبت والثلاثاء في الأوقات التي تقام خلالها البطولات الأوروبية مع الدوري المحلي.



احترام المواعيد

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن احترام الجدول ومواعيده أمر لا بديل عنه من أجل مصلحة المسابقة والأندية المشاركة فيه بما يعود على الجميع من نفع فني وتسويقي ، آن الأوان أن يتلاءم مع حجم ومكانة مسابقة الدوري المصري والكرة المصرية.



وصرح حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير ، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية ، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.



أضاف أن الأسبوع الثامن هو الوحيد الذي اكتفى بتحديد فترة إقامته خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل انتظارا لوصول الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية لمرحلة المجموعات وبيان مواعيد مبارياتها وما إذا كانت في مصر أو خارجها للحصول على قسط الراحة المقرر والسابق الإعلان عنه.



كما أشار مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم الى أن الدور الأول كله يتضمن 5 مباريات مؤجلة فقط منها 3 مؤجلات لفريق طلائع الجيش لمشاركته في بطولة العالم العسكرية خلال الفترة من 15 حتى 30 أكتوبر المقبل، إضافة إلى مباراتي الأهلي مع المصري وبيراميدز مع أسوان ضمن الأسبوع السادس حتى بيان موقفها الأفريقي لضمان منحها الحد الأدنى من الراحة المقررة للمشاركات الخارجية.



وقال حسام الزناتي أيضا إن الاتحاد المصري لكرة القدم حرصا منه على مسيرة المنتخب الوطني الأولمبي فقد ترك مساحة زمنية مناسبة قبل وأثناء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل ، وربما تقام خلالها مباراة مؤجلة من بين مؤجلات طلائع الجيش.



3 احتمالات لتعديل مواعيد الدوري

واختتم مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم بالإشارة إلى أن احتمالات التعديل تنحصر في ثلاث حالات هي: تعديل الملعب بطلب من الجهات الأمنية ، وتغيير مواعيد مباريات الفرق المشاركة افريقيا حسب موقفها من البطولة الإفريقية ، فيما تتحدد مواعيد الفرق المشاركة عربيا وفق قرعة كل دور حسب نظام البطولة العربية.



مواعيد الأهلى والزمالك فى ضربة البداية

وحددت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتى مواعيد مباراتي الأهلي وسموحة والزمالك والاتحاد السكندرى فى إطار الجولة الأولى بالدوري الممتاز وأعلنت إقامة مباراتى الأهلى وسموحة والزمالك والاتحاد السكندرى يوم 23 سبتمبر الجارى؛ نظرا لانشغال قطبى الكرة المصرية بخوض مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل ولقائي الاياب فى دورى أبطال إفريقيا كما حددت اللجنة إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم التاسع عشر من أكتوبر القادم على ملعب استاد القاهرة الدولى.



الأهلي وبيراميدز فى هذا الموعد

وكشفت لجنة المسابقات موعد مباراة الاهلي وبيراميدز يوم 18 يناير من العام القادم ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر، في السابعة والنصف مساءً على ستاد الدفاع الجوي ولقاء نادي الزمالك ومنافسه الإسماعيلي"22-1-2020" ضمن فعاليات الاسبوع السابع عشر على أن تقام المباراة باستاد الإسماعيلية.



إيقاف الدورى فى هذا الموعد

كشفت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتى عن أول توقف للدوري الممتاز خلال الدور الأول فى المسابقة المحلية وأعلنت عن إيقاف الدورى الممتاز عقب انتهاء الجولة الثالثة في الدوري المحلي يوم 6 أكتوبر المقبل حيث ينطلق معسكر منتخب مصر الأول استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا 2021 فى الفترة من 7 أكتوبر وحتى 17 من الشهر ذاته فيما جاء التوقف الثانى عقب انتهاء منافسات الجولة السادسة فى الدورى المحلى يوم 28 أكتوبر القادم حيث تتوقف البطولة حتى يوم 23 نوفمبر القادم بسبب الإنشغال باستضافة مصر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التى يشارك خلالها منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب.



طلائع الجيش والبطولة العسكرية

وقررت لجنة المسابقات تأجيل 3 مباريات فى إطار الأسبوع السادس بسبب الانشغال ببطولة العالم العسكرية خلال الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر القادم وجاء نصيب فريق طلائع الجيش الأسد من الخمس مباريات، حيث تقرر تأجيل 3 مباريات لطلائع الجيش فى الأسبوع الرابع أمام طنطا، حيث تم تأجيله إلى 4 نوفمبر المقبل وطلائع الجيش وسموحه تم تأجيله من الأسبوع الخامس إلى 28 نوفمبر المقبل وأمام الإنتاج الحربي من الأسبوع السادس إلى 30 ديسمبر المقبل.



مواعيد مباريات الأهلي

وجاء جدول مواعيد مباريات الأهلي في الدور الأول لبطولة الدوري العام المصري على النحو التالي:



الأسبوع الأول أمام سموحة في الخامسة والنصف مساء يوم 23 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب

الأسبوع الثاني مع الإنتاج الحربي في الثامنة مساء يوم 2 أكتوبر القادم ، على ستاد السلام

الأسبوع الثالث مع أسوان في الثالثة عصر يوم 5 أكتوبر القادم ، على ستاد أسوان

الأسبوع الرابع مع الزمالك في الثامنة مساء يوم 19 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي

الأسبوع الخامس مع الجونة في الخامسة والنصف مساء يوم 23 أكتوبر على ستاد الجونة

الأسبوع السادس مع المصرى في السابعة والنصف مساء يوم 5 يناير على ستاد الجيش ببرج العرب "مباراة مؤجلة"

الأسبوع السابع مع وادي دجلة في السابعة والنصف مساء يوم 25 نوفمبر على ستاد بتروسبورت

الأسبوع الثامن مع حرس الحدود لم يتم تحديدها ، وستقام في يومن من أيام 2 إلى 5 ديسمبر على ستاد القاهرة الدولي

الأسبوع التاسع مع الاسماعيلي في السابعة والنصف مساء يوم 11 ديسمبر على ستاد الجيش ببرج العرب

الأسبوع العاشر مع الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساء يوم 15 ديسمبر على ستاد القاهرة

الأسبوع الـ 11 مع مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء يوم 19 ديسمبر على ستاد السلام

الأسبوع الـ 12 مع اف سي مصر في السابعة والنصف مساء يوم 23 ديسمبر على ستاد القاهرة

الأسبوع الـ 13 مع طنطا في السابعة والنصف مساء يوم 2 يناير على ستاد القاهرة

الأسبوع الـ14 مع المقاولون العرب في السابعة والنصف مساء يوم 10 يناير على ستاد بتروسبورت

الأسبوع الـ15 مع إنبي في السابعة والنصف مساء يوم 14 يناير على ستاد القاهرة الدولي

الأسبوع الـ16 مع بيراميدز في السابعة والنصف مساء يوم 18 يناير على ستاد الدفاع الجوي

الأسبوع الـ17 مع طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء يوم 22 يناير على ستاد القاهرة



مواعيد لقاءات الزمالك



فيما جاء جدول مباريات الزمالك بالدور الأول:

-الجولة الأولى

الزمالك والاتحاد السكندري 23-9-2019

-الجولة الثانية

مصر للمقاصة والزمالك 3-10-2019

-الجولة الثالثة

الزمالك واف سي مصر 6-10-2019

-الجولة الرابعة

الأهلي والزمالك 19-10-2019

-الجولة الخامسة

الزمالك والمقاولون العرب 23 -10-2019

-الجولة السادسة

إنبي والزمالك 27-10-2019

-الجولة السابعة

الزمالك وبيراميدز 24-11-2019

-الجولة الثامنة

طلائع الجيش والزمالك (2-5)-12-2019

-الجولة التاسعة

الزمالك وسموحة 11-12-2019

-الجولة العاشرة

الإنتاج الحربي والزمالك 14-12-2019

-الجولة الحادية عشرة

الزمالك وأسوان 18-12-2019

-الجولة الثانية عشرة

طنطا والزمالك 22-12-2019

-الجولة الثالثة عشرة

الجونة والزمالك 3-1-2020

-الجولة الرابعة عشرة

الزمالك والمصري 9 -1-2020

-الجولة الخامسة عشرة

وادي دجلة والزمالك 15-1-2020

-الجولة السادسة عشرة

الزمالك وحرس الحدود 19-1-2020

-الجولة السابعة عشرة

الإسماعيلي والزمالك 23 -1-2020



