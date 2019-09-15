وفاة بريطانى بين ذراعى زوجته بعد توقف قلبه في حمام السباحة.. صور

توفى زوج بين ذراعي زوجته بعد توقف قلبه أثناء تواجده بحمام سباحة خلال قضائهما عطلتهما في اليونان.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" كان سيمون جونز، 42 سنة بريطاني الجنسية يقضى إجازته مع زوجته دانييلا، 29 سنة، في مدينة "رودس" اليونانية، حين توقف قلبه في أول شهر سبتمبر الحالي.



وأفادت الصحيفة أن سيمون تم سحبه من حمام السباحة حتى يتمكن المسعفون من القيام بالإسعافات الأولية، ولكن بعد مرور 45 دقيقة أعلن وفاته.



اضطرت زوجته للسفر إلى المستشفى بسيارة أجرة بعد إخبارها بأنه "لا يوجد مكان" في سيارة الإسعاف، وفقًا لتقارير ويلز أونلاين.



ورحل جونز عن الحياة وهو بين ذراعي زوجته المكلومة التي أشادت بشخصيته الطيبة والمرحة وكونه أبا مدهشا لأولاده.