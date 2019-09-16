برلمانية تكشف عن أبرز اهتمامات البرلمان خلال دور انعقاد الأخير

أكدت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن من أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي من المفترض أن يتناولها البرلمان خلال دور انعقادة الخامس هو قانون التعليم ما قبل الجامعي وقانون تنظيم الجامعات العليا.



وأضافت في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه القوانين تم إعدادها من سنوات عديدة حيث إنها أصبحت لا تواكب تطورات العصر، حيث إن قانون التعليم ماقبل الجامعي تم إعداده منذ عام 1972، وقانون تنظيم الجامعات العليا تم إعداده منذ عام 1955.



وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن هذه القوانين تحتاج إلى تعديل وإعادة تهيئة حتى تكون جاهزة لتناول التطور الموجود بهذا العصر، مؤكدة أنه من غير الصحيح أن يكون لكل جزئية قانون منفصل بذاته ولابد من جمع هذه القوانين في قانون واحد.



وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبدالعال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.