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برلمان

للقضاء على الشائعات.. برلمانية تطالب بنشر الوعي والثقافة لطلاب الجامعات والمدارس

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
القضاء علي الشائعات
القضاء علي الشائعات
حسن رضوان
طالبت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة قيام جميع المدارس على والجامعات على مستوى الجمهورية بنشر الثقافة والوعي بين الطلاب والتلاميذ، وتوضيح كيفية التأكد من مصدر الخبر وعدم تلقي الإشاعة وترويجها بشكل عشوائي دون التأكد من مصدرها.

وأضافت في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر عاشت فترة قاسية قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، من تدهور الأمن لاسيما تراجع الاقتصاد المصري وغيرها، وبعد تولي الرئيس تمت إنجازات عديدة لم تشهدها مصر منذ سنوات كبيرة، وذلك جعل عدد من الحاقدين على مصر أن يتجهون إلى ترويج الشائعات المغرضة للنيل من كيان الدولة المصرية.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أنه لابد من التصدي إلى هذه الشائعات من خلال التوعية والثقافة وتناول شرح كيفية عمل الشائعة وترويجها، كما تم خلال مؤتمر الثامن الوطني للشباب.

وأكدت النائبة أن هناك عقوبات صارمة سوف يتناولها البرلمان خلال دور انعقاده الخامس والاخير تعاقب كل من مروجي الشائعات على السوشيال وغيرها من الوسائل الأخرى معتبرة هذه الأفعال نوع من أنواع الإرهاب وفساد الدولة.

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