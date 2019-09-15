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أخبار العالم

أمير الكويت يهاتف الملك سلمان لإدانة هجمات أرامكو الإرهابية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:26 م
أمير الكويت والملك
أمير الكويت والملك سلمان
أحمد قاسم
أعرب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن إدانته الشديدة للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملي للنفط تابعين لشركة أرامكو. 

وقال الشيخ صباح خلال اتصال هاتفي بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، "ندين ونستنكر الهجمات، ونؤكد تضامنا ووقوفنا التام مع المملكة وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها". 

وكانت كيلين كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرحت في وقت سابق خلال لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، بأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك حال أي هجوم إيراني على السعودية.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء أمس السبت، إنه يحقق لمعرفة المتورطين في الهجوم بطائرات ميسرة على معامل شركة أرامكو السعودية للنفط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن الناطق باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه:"بالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي صباح السبت على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة بقيق وهجرة خريص، وبناءً على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعي الهجوم الإرهابي، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

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