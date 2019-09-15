استقبال حماسي.. شاهد | أول ظهور لـ بن سلمان بعد هجوم أرامكو

ولي العهد خلال وصوله مقر الحفل الختامي لمهرجان الهجن في الطائف.

.#مهرجان_ولي_العهد_للهجن

. pic.twitter.com/edptm9lJaU — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 15, 2019

في أول ظهور له عقب الهجوم الإرهابي على منشآت شركة أرامكو النفطية، حضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ختام النسخة الثانية من مهرجان الهجن في مدينة الطائف.وألقى الشاعر ياسر التنويجري قصيدة حماسية أشاد خلالها بقدرة الجيش السعودي على حماية المملكة وسط استقبال حافل من قبل الحضور للأمير.وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن أن تحقيقات تجرى لكشف الجهات التي تقف وراء الهجوم الإرهابي، فيما تتهم واشنطن طهران بالوقوف وراء هذه التفجيرات.وكان وزير الطاقة السعودي قد قال إن الهجوم تسبب في توقف الإنتاج بما يتجاوز 50%.