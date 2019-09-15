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أخبار البلد

وزير بريطاني: مصر دولة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:45 م
البنك الدولي
البنك الدولي
محمد وديع
أعلنت المملكة المتحدة عن تقديمها تمويلًا لمصر بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني من خلال البنك الدولي، وهو ما يعد توسعًا وتمديدًا لمدة أربعة سنوات لبرنامج المساعدة الفنية البالغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يدعم هذا البرنامج من خلال التعاون القوي مع الوزارات المصرية، استقرار الاقتصاد الكلي، ويعزز من الفرص الاقتصادية ويشجع الاستثمار في مصر، فضلًا عن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وعلق وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ووزير شؤون التنمية الدولية بالمملكة المتحدة الدكتور أندرو موريسون قائلًا: "مصر دولة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة، ويسرني أن أعلن عن تمديد برنامجنا الممتاز مع البنك الدولي، وفي ظل الشراكة التجارية طويلة الأمد بين البلدين، فإن هذا التمديد يعكس التزامنا في دعم مصر من خلال تطبيق الإصلاحات الناجحة وبناء اقتصاد قوي".

من جهته، صرح سير جيفري آدامز سفير بريطانيا في مصر: "تعاوننا مع مصر في ازدياد مستمر، وسيجدد هذا البرنامج تعهدنا بالاستثمار في مستقبل مصر لدعم أولويات التنمية".

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