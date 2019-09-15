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رياضة

مؤجلات الدور الأول في الدوري الممتاز .. تعرف عليها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:28 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسرى غازى
قررت لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي تأجيل 5 مباريات فى الدور الأول بالدورى الممتاز فى إطار الجولة السادسة.

وقررت اللجنة تأجيل 3 مباريات فى إطار الأسبوع السادس بسبب الانشغال ببطولة العالم العسكرية خلال الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر القادم وجاء نصيب فريق طلائع الجيش الأسد من الخمس مباريات، وتقرر تأجيل 3 مباريات لطلائع الجيش فى الأسبوع الرابع أمام طنطا، وتم تأجيله إلى 4 نوفمبر المقبل وطلائع الجيش وسموحه تم تأجيله من الأسبوع الخامس إلى 28 نوفمبر المقبل وأمام الإنتاج الحربي من الأسبوع السادس إلى 30 ديسمبر المقبل.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل 3 مباريات فى إطار الأسبوع السادس بسبب الانشغال ببطولة العالم العسكرية خلال الفترة من 15 إلى 30 أكتوبر القادم وجاء نصيب فريق طلائع الجيش الأسد من الخمس مباريات، وتقرر تأجيل 3 مباريات لطلائع الجيش فى الأسبوع الرابع أمام طنطا، حيث تم تأجيله إلى 4 نوفمبر المقبل وطلائع الجيش وسموحه تم تأجيله من الأسبوع الخامس إلى 28 نوفمبر المقبل وأمام الإنتاج الحربي من الأسبوع السادس إلى 30 ديسمبر المقبل.

فيما تم تأجيل مباراة الأهلي والمصري إلى يوم 5 يناير 2020 وبيراميدز وأسوان إلى يوم 6 يناير القادم بسبب رغبة لجنة المسابقات فى التعرف على موقف كلا الفريقين فى بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وكان حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أعلن خلال حفل القرعة أن الجدول متضمنا مواعيد المباريات وأماكن إقامتها، سوف يعلن في غضون 48 ساعة ، وهو الوقت الذي قدره الاتحاد المصري لكرة القدم لورود الموافقات الأمنية للملاعب المختارة من قبل الأندية والمواعيد المناسبة للمباريات، حيث تم إرسال الجدول إلى الجهات المعنية لوضع أية ملاحظات في الاعتبار قبل إعلانه تجنبا لأية تعديلات مستقبلا.

كما وضع الاتحاد المصري لكرة القدم عملية التنسيق مع الشركة الراعية للاتحاد والعدد الأغلب من أندية القسم الممتاز حول بعض ترتيبات المسابقة من بين أولوياته قبل إعلان الجدول إيمانا منه بتعظيم الجانب التسويقي للمسابقة الذي ينعكس إيجابا على المسابقة والأندية المشاركة بها في ظل انتظامها واحترام مواعيده.

وكان الجدول الجديد استرشد في تحديد مواعيد مبارياته بما يحدث في الدوريات الأوروبية لتنظيم مواعيد مباريات المسابقة مع ارتباطات الأندية الخارجية سواء الأفريقية أو العربية على النحو الذي شرحه الزناتي خلال القرعة، حيث تواجه جميع الدوريات الأوروبية والدوري الإنجليزي كنموذج لها أيضا مشكلة مشاركة أنديتها في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعالجتها بفواصل زمنية محددة تلعب بموجبها الأندية الإنجليزية خلال الأيام المتوالية الأربعاء والسبت والثلاثاء في الأوقات التي تقام خلالها البطولات الأوروبية مع الدوري المحلي.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن احترام الجدول ومواعيده أمر لا بديل عنه من أجل مصلحة المسابقة والأندية المشاركة فيه بما يعود على الجميع من نفع فني وتسويقي، آن الأوان أن يتلاءم مع حجم ومكانة مسابقة الدوري المصري والكرة المصرية.

وصرح حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير ، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية ، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.

أضاف أن الأسبوع الثامن هو الوحيد الذي اكتفى بتحديد فترة إقامته خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل انتظارا لوصول الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية لمرحلة المجموعات وبيان مواعيد مبارياتها وما إذا كانت في مصر أو خارجها للحصول على قسط الراحة المقرر والسابق الإعلان عنه.

كما أشار مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم الى أن الدور الأول كله يتضمن 5 مباريات مؤجلة فقط منها 3 مؤجلات لفريق طلائع الجيش لمشاركته في بطولة العالم العسكرية خلال الفترة من 15 حتى 30 أكتوبر المقبل، إضافة إلى مباراتي الأهلي مع المصري وبيراميدز مع أسوان ضمن الأسبوع السادس حتى بيان موقفها الأفريقي لضمان منحها الحد الأدنى من الراحة المقررة للمشاركات الخارجية.

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