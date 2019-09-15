بريطانيا تقدم 13 مليون جنيه إسترليني تمويلا لمصر.. تفاصيل

المملكة المتحدة تعلن عن تمويلًا بقيمة 13 مليون إسترليني لدعم #مصر، وهو ما يعد توسعًا وتمديدًا لمدة أربعة سنوات لبرنامج المساعدة الفنية البالغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني 🇪🇬🇬🇧 pic.twitter.com/yhm2zB5pa0 — UK in Egypt (@UKinEgypt) September 15, 2019

ومن خلال التعاون القوي مع الوزارات المصرية، سيدعم هذا البرنامج استقرار الاقتصاد الكلي، وسيعزز من الفرص الاقتصادية وسيشجع #الاستثمار في #مصر، فضلًا عن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل pic.twitter.com/7UQxjWbsRa — UK in Egypt (@UKinEgypt) September 15, 2019

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عن تمويل بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني لدعم مصر، مشيرةً إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار برنامج المساعدة الفنية البالغ قيمته 15 مليون جنيه.وقال حساب بريطانيا في مصر عبر موقع "تويتر": "المملكة المتحدة تعلن عن تمويلً بقيمة 13 مليون إسترليني لدعم مصر، وهو ما يعد توسعًا وتمديدًا لمدة أربعة سنوات لبرنامج المساعدة الفنية البالغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني".وأضاف: "ومن خلال التعاون القوي مع الوزارات المصرية، سيدعم هذا البرنامج استقرار الاقتصاد الكلي، وسيعزز من الفرص الاقتصادية وسيشجع الاستثمار في مصر، فضلًا عن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل".