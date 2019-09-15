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أخبار العالم

بريطانيا تقدم 13 مليون جنيه إسترليني تمويلا لمصر.. تفاصيل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:29 م
علم بريطانيا
علم بريطانيا
أحمد قاسم
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، عن تمويل بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني لدعم مصر، مشيرةً إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار برنامج المساعدة الفنية البالغ قيمته 15 مليون جنيه.

وقال حساب بريطانيا في مصر عبر موقع "تويتر": "المملكة المتحدة تعلن عن تمويلً بقيمة 13 مليون إسترليني لدعم مصر، وهو ما يعد توسعًا وتمديدًا لمدة أربعة سنوات لبرنامج المساعدة الفنية البالغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني".

وأضاف: "ومن خلال التعاون القوي مع الوزارات المصرية، سيدعم هذا البرنامج استقرار الاقتصاد الكلي، وسيعزز من الفرص الاقتصادية وسيشجع الاستثمار في مصر، فضلًا عن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل".




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