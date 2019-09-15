طرح كتاب منهج الحب لـ البابا تواضروس الثاني على الساوند كلاود

يبث المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، على قناته بموقع ساوند كلاود النسخة المسموعة من كتاب "منهج الحب في الحياة الروحية" لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.



ويتاح لمتابعي قناة المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي على الساوند كلاود، الاستماع إلى محتوى الكتاب كاملًا، أو الاستماع إلى فصوله السبعة كلٍ على حدى.



ويعتبر كتاب "منهج الحب في الحياة الروحية" ثاني كتب قداسة البابا تواضروس الثاني الذي يتيحه المركز الإعلامي لمتابعيه، بالصيغة المسموعة.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل اليوم الدكتور أندرو مورسن وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ووزارة التنمية الدولية والوفد المرافق له بالمقر الباباوي بالعباسية.