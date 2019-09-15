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الأنبا إسحق يكرم المتميزين في الشهادات الدراسية ومهرجان الكرازة بإيبراشية طما

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:36 م
صدى البلد
كتب – سامح سلام
نظمت إيبارشية طما حفل توزيع جوائز المتفوقين في الشهادات الدراسية المختلفة ومهرجان الكرازة المرقسية لعام ٢٠١٩ للفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الإيبارشية بدير القمص يسي ميخائيل بطما.

شهد الاحتفالية نيافة الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية ومجمع الآباء الكهنة والخدام والخادمات الذين شاركوا في خدمة المهرجان.

قدمت مجموعة من أطفال وشباب الكنيسة بعض الألحان الكنسية من بين الألحان التي تسلموها في المهرجان.

وقدم نيافة الأنبا إسحق الشكر لنيافة الأنبا موسي أسقف الشباب، وكذلك الآباء الكهنة وخدام المهرجان وجميع من له تعب.

وفي الختام تم توزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين في كافة المسابقات من جميع المراحل السنية بقطاعات الخدمة بالإيبارشية وقد بلغ عدد المُكرمين ٧٠٠ شخص.

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