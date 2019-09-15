جورديولا يسخر من تصدر ليفربول لـ الدوري الإنجليزي بتعليق كوميدي.. ماذا قال؟

هنأ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي،منافسه ليفربول، بطريقة ساخرة بعد خسارة فريقه أمام نوريتش سيتي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن"، فإن جوارديولا عند سؤاله عن رأيه في اتساع الفارق مع الريدز، قال: "نحن في سبتمبر حسنا؟ مبروك ليفربول، أنتم الأبطال".



وتابع: "نحن في سبتمبر، ماذا يمكنك أن تفعل؟ سنتعافى ونتدرب كي نعود، خسرنا 5 نقاط، أمام توتنهام 2-2 لعبنا بشكل جيدا حقا، أمس في الأوقات المهمة كان يتوجب علينا أن نعرف ما نفعله".



وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 10 نقاط فى المركز الثانى، خلف ليفربول صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة، بينما رفع نورويتش رصيده للنقطة 6 فى المركز الثانى عشر.