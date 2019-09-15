إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بتونس

أفادت وسائل إعلام تونسية بإغلاق مراكز الاقتراع في تونس أبوابها بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 27.8 % بحلول الثالثة مساء الأحد.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام السادسة مساء.
وكان رئيس هيئة الانتخابات دعا الناخبين الشبان في وقت سابق إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 27.8 % بحلول الثالثة مساء الأحد.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام السادسة مساء.
وكان رئيس هيئة الانتخابات دعا الناخبين الشبان في وقت سابق إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع.