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إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بتونس

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:41 م
إغلاق مراكز الاقتراع
إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من انتخابات تونس
قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام تونسية بإغلاق مراكز الاقتراع في تونس أبوابها بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 27.8 % بحلول الثالثة مساء الأحد.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام السادسة مساء.

وكان رئيس هيئة الانتخابات دعا الناخبين الشبان في وقت سابق إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع.

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