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تنسيقية الأحزاب: تركيا تستورد النفط من جماعات داعش في العراق

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:59 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد حازم عمر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قطر لديها علاقات كثيرة مع الجماعات الإرهابية، موضحًا أن هناك مسئولا قطريا تحدث في اتصال هاتفي عن تنفيذ العمليات الإرهابية التي حدثت في الصومال قبل وقوعها بشهر.

ونوه إلى أن تركيا راعية للجماعات الإرهابية في المنطقة، موضحًا أن "أنقرة" رفضت المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، كما رفضت التوقيع على بيان متعلق بآليات محاربة "داعش" الموقع في السعودية، وتؤيد بقوة جبهة النصرة في سوريا.

وأضاف "عمر"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تركيا كانت تستورد النفط من جماعات داعش في العراق قبل أن يتم تحرير العراق؛ بمعنى تمولهم بشكل مباشر؛ وتحصل على النفط بسعر منخفض.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن سلوك تلك الدول اعتاد على ممارسة الإرهاب، متسائلًا: "لماذا تتبنى هذه الدول الجماعات الإرهابية خاصة التي تهاجم مصر".

ولفت إلى أن مصر لم تسقط خلال الأحداث التي شهدتها بسبب مساندة الجيش المصري للشعب؛ وبالتالي تعلم طريق دخولها بلادنا وهي محاولة هز الثقة بين القوات المسلحة والمواطنين، بالإضافة إلى محاولة الوقيعة بين أفراد الجيش، معلقًا: "هز ثقة المصريين في الجيش بداية نجاح المخطط الإرهابي".

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