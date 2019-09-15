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أخبار البلد

النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية يزور محافظ الإسكندرية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:02 م
صدى البلد
كتب – سامح سلام
زار الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم.

رافق الأنبا باخوم في زيارته القمص أنطونيوس غطاس الوكيل العام، والأب يوحنا جورج والأب فرنسيس وحيد.

وتأتي الزيارة في إطار تعميق العلاقات بين الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالإسكندرية مع قيادات الدولة.

وفي ختام اللقاء تم التقاط الصور التذكارية في أجواء من المحبة، حيث أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بهذه الزيارة منوها بأن هذه اللقاءات تعكس روح المحبة والتأخى التى تجمع بين جميع أبناء مصر.

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