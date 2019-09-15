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التجمع: أعداء مصر يسعون لضرب الاستقرار بالشائعات ..فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:38 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن قضية الوعي سواء الوعي العام الثقافي والمعرفي أو الوعي الخاص بقضايا المجتمع هي قضية تتم مناقشتها دائما بمؤتمرات الشباب مؤكدا أن الرئيس السيسى دائما ما يتحدث عنها.

وأضاف رئيس حزب التجمع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بالورقة والقلم عبر فضائية ten انه تم أمس مناقشة الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي والرئيس السيسي أكد على خطورة تلك الشائعات.

وتابع رئيس حزب التجمع أن قضية الوعي ستظل دائما بالمجتمع المصري خاصة ان الخصوم والأعداء يسعون لإستهداف مصر بطرق مختلفة واهم سلاح لهم الشائعات لضرب استقار الدولة.

وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن الوعي يكون عن طريق برامج تعليم وثقافة وإعلام وبيانات صادرة من الجهات المسئولة.

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