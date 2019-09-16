هداف الدوري الإنجليزي.. 3 لاعبين يهددون عرش محمد صلاح

خلال الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، بات الصراع محتدما على لقب هداف الدوري الإنجليزي، الذي احتفظ به محمد صلاح اعب نادي ليفربول لموسمين على التوالي.



وظهر لاعبون مخضرمون بمستويات مرتفعة مع أنديتهم هذا الموسم، فضلا عن لاعبين جدد تمكنوا من تسجيل 7 أهداف لفرقهم حتى الجولة الخامسة فقط، فيما اكتفى محمد صلاح بتسجيل 4 أهداف متساويا مع بارنيس مهاجم بيرنلي وساديو ماني زميله في ليفربول.



أجويرو - مانشستر سيتي

يقف المهاجم الأرجنتيني المخضرب أعلى قائمة المرشحين لنيل لقب هداف الدوري الإنجليزي، خاصة مع ظهوره بمستوى أكثر من جيد مع فريقه مانشستر سيتي هذا الموسم، على الرغم من تعثر الفريق في مباراتي توتنها ونورويتش سيتي وخسارة 4 نقاط ثمينة في مشوار الحفاظ على اللقب.



سجل أجويرو 7 أهداف محتفظا لنفسه بلقب الهداف، كما كشر عن أنيابه لباقي المهاجمين الذي يسعون لمجاراته منذ البداية.



أبراهام - تشيلسي



سجل اللاعب الشاب تامي أبراهام مهاجم تشيلسي ثلاثة أهداف لفريقه في شباك وولفرهامبتون أمس السبت، في المباراة التي انتهت بفوز كاسح لتشيلسي 5/2، ليعزز من فرصه في الحصول على لقب هداف الدوري الانجليزي.



وأصبح اللاعب الانجليزي الشاب أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحرز هدفين على الأقل في ثلاث مباريات متتالية، ليصل الى 7 أهداف متساويا مع الأرجنتيني أجويرو.



تيمو بوكي - نورويتش سيتي



مفاجأة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، هو اللاعب الفنلدني تيمو بوكي الذي يقود هجوم نورويتش سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي.



تمكن بوكي من دخول المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي بعد تسجيل 6 أهداف في 5 مباريات أهمها هدف في مرمى مانشستر سيتي في المباراة التي انتهت لصالح فريقه 3/2.