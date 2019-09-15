بالأرقام .. كل ماقدمه محمد صلاح أمام نابولي قبل موقعة سان باولو

يستعد نابولي الإيطالي لإستضافة ليفربول الإنجليزى، فى الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا، على أرضية ملعب "ساو باولو".



وخاض نابولى أولى مبارياته فى الموسم الجديد للدورى الإيطالى خارج ملعب سان باولو المملوك للسلطات البلدية فى المدينة، نظرا لأعمال التأهيل والصيانة، التى تخضع لها هذه المنشأة الرياضية.



وتقابل محمد صلاح مع نابولي في 7 مباريات سابقة 5 في الدوري الإيطالي ومواجهتين في دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال ارتدائه لقمصان 3 أندية ليفربول، فيورنتينا وروما.



وفازت الأندية التي لعب فيها محمد صلاح في 3 مباريات، وخسرت مثلها، وسيطر التعادل على مباراة واحدة، وسجل اللاعب المصري هدفين وصنع مثلهما.



في سان باولو الموسم الماضي سقط ليفربول خاسرًا أمام نابولي المباراة التي صعبت الموقف على الريدز وأجلت تأهل بشكل مؤقت لحين إستضافة فريق الجنوب في ملعب "الأنفيلد" والتي قاد فيها محمد صلاح فريقه للتأهل.