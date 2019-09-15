المحاكمات فى يوم.. براءة متهم في إعادة محاكمته بقضية خلية المعصرة.. تأجيل محاكمة 11 متهما في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

- دفاع متهمين في تنظيم كتائب حلوان يدفع بـ براءتهم

- وفاة والد المستشار محمد الشربيني.. تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية داعش





قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، ببراءة المتهم أحمد أمين فى إعادة إجراءات محاكمته فى اتهامه مع آخرين بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية المعصرة".





وكانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم بأمر الإحالة، أنهم فى غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون.





فيما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 11 إرهاب، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية" لجلسة 24 سبتمبر لاستكمال الاستماع لشهود الإثبات.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.





وضمت الأحراز أسطوانة مدمجة بداخلها 75 صورة يبدو أنها من موقع الانفجار، وفي نهايتهم صورة لشخص مسجى على ظهره وعارٍ تماما من ملابسه إلا بعضها يستر عورته، ويبدو على وجهه اثار تفحم كامل.





كما ضمت مقطع يجمع جميع مقاطع اعترافات المتهم معتز مصطفى بعد اصطحابه لمكان الحادث.





كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة، وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة، حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.





ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.





فيما استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، جلسة مُحاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، وذلك باستكمال سماع مرافعة الدفاع.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد كمال وأحمد رضا.





واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع 3 متهمين الذى دفع ببطلان انعقاد المحاكمة لانعقادها في مؤسسة شرطية غير قضائية وبطلان إذن النيابة الصادر بضبط وإحضار موكليه كون التحريات غير جدية ومجهولة المصدر ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وما ترتب عليها من قرارات لعدم اكتمال صورة التحقيق التي تمت بقانون الإجراءات الجنائية.





كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق محمد شعبان المتهم رقم 84 في أمر الإحالة لعدم حضور محام معه وكالة أو انتدابا، وقصور تحقيقات النيابة العامة لعزوفها عن تحقيق واقعة الدعوى ، وعدم جدية التحريات لتجهيل مصادرها عن المحكمة والدفاع.





ودفع بانتفاء أركان جريمة تأسيس جماعة وتولى قيادة فيها بالمتهم محمد عبد الجليل محمد لعدم تضمن الأوراق صورة وكيفية تكوين جماعة في ظل الرصد الامنى المكثف وعدم ثبوت الجريمة في حق المتهمين.





ودفع بانتفاء اركان جريمة الانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون وتخلف المظاهر الثابت عليها في حق جميع المتهمين.





وترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماع.





كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.





فيما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة ، الأحد 15 سبتمبر تأجيل جلسة محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابى والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.





جاء قرار التأجيل لوفاة والد المستشار محمد السعيد الشربينى فجر أمس .





صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة وأمانة سر محمد الجمل واحمد مصطفى.





كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا قد أحال المتهمين الي المحاكمة بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي وكيل اول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة ، عن اعتناق المتهم الاول محمود طوسون افكار داعش الارهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية ، وقيامه بتأسيس خلية عن عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.





وتوصلت التحقيقات الي قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكرى وامداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لافكاره التكفيرية وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور.





واعترف المتهم مصطفى عبد العليم وشهرته "صاصا"، بانه اثر ارتباطه بعلاقة صداقة بالمتهم الاول عام ٢٠١٤ وحضورهما لقاءات جمعت بينهما بمسجد آل حسن بمنطقة بولاق الدكرور وبمحل للعطور تدارسوا خلالها التأصيل الشرعي لتلك الأفكار ولقناعته وباقي المتهمين تم ضمهم الي الخلية التكفيرية، وأضاف بتكليفهم بالاضطلاع على إصدارات تنظيم داعش الارهابي ورصد مناطق عسكرية.





وأضاف المتهم بانه عقب سفر المتهم الاول الي منطقة سيناء للانضمام لتنظيم ولاية سيناء ، وقيام المتهمين الرابع والخامس برصد ارتكاز امنى أسفل الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن ورصد كنيسة بكفر طهرمس كما قاموا بالتجول في محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها ومعرفة اعداد قوات التأمين وانهى المتهم اعترافه بقيامه بشراء سلاحين ناريين لتنفيذ العمليات ..كما اعترف المتهم كرم محمد علام باعتناقه الأفكار التكفيرية ومتابعته لتنظيم داعش الارهابي وفِي عام 2017، كلّف بالإمداد بالاسلحة والذخائر.



