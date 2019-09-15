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فن

مبلغ خيالي لمشاركة كينان اميرازالي أوغلو في «من سيربح المليون»

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:59 م
كينان اميرازالي
كينان اميرازالي اوغلو
نورا نبيل
كشف موقع gecce التركي أن النجم كينان أميرازلي اوغلو حصل على عرض لتقديم برنامج من سيربح المليون وعرضت عليه الشركة المنتجة للبرنامج بأن يتلقى 250 ألف ليرة مقابل كل حلقة يقدمها من البرنامج .

وأضاف الموقع أن كينان متحمس للغاية بالعرض لكنه لم يوافق بشكل نهائي حتى الآن ولم يتعاقد بشكل رسمي .

وكان الممثل مراد يلدريم إعتذر عن عدم المشاركة ببرنامج من سيربح المليون بسبب رغبته في التركيز بالدراما وإنشغاله بمسلسل جديد .

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