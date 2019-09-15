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فن

نانسي عجرم تبهر متابعيها في حفل تعميد ابنتها الصغرى.. ومتابعون: شبه أبوها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:49 م
نانسي عجرم واسرتها
نانسي عجرم واسرتها
مصطفى كرم
احتفلت الفنانة نانسي عجرم بتعميد ابنتها الصغرى "لايا" بعد بلوغ عامها الأول وذلك بمشاركة زوجها وبناتها".

ونشرت صورة لها عبر موقع الصور الشهير إنستجرام وهي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الصغرى مع زوجها وبنتها داخل منزلهم.

وعلقت نانسي عجرم علي الصورة قائلة" بارك الله في ملاكي".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين" البنت الصغيرة شبه أبوها " و"عسلات" و"ربنا يخليهملك" و"ربنا يحفظكم لبعض".

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