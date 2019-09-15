بسبب سياسة أردوغان الفاشلة.. إنشاء إدارة عامة للاقتراض في تركيا

مع استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها تركيا حاليا، وتدهور الليرة التركية أمام الدولار، اضطر الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى تشكيل إدارة عامة للاقتراض، يتم إسناد صلاحيات الاقتراض الداخلي والخارجي إليها.





وحسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية، تتبع هذه الإدارة وزارة الخزانة والمالية، وتتولى مهام الحوالات الحكومية وعلاوات الخزانة واستخراج سندات الاقتراض الداخلي الأخرى وتحديد قيمها وفوائدها والمناقصات والمبيعات ومهام البيع بالأساليب الأخرى.





ومن المقرر أن يتولى مصطفى توران، رئيس العلاقات البنكية والاستثمارية الدولية ببنك الوقف التركي السابق، منصب رئاسة الإدارة العامة للاقتراض.



