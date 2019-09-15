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أخبار العالم

بعد الهجوم الإرهابي.. خطة سعودية لاستعادة إنتاج أرامكو النفطي في هذا الموعد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:35 م
صدى البلد
حسام رضوان
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن المملكة العربية السعودية تخطط لاستعادة إنتاج النفط بمقدار الثلث مع حلول يوم غد الاثنين، والذي تأثر من الهجوم الإرهابي على منشآت شركة أرامكو النفطية.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن الهجوم الإرهابي أسفر عن توقف إنتاج المملكة النفطي بنسبة 50% من إمدادات الخام.

ويبلغ إنتاج المملكة من النفط نحو 5 ملايين برميل يوميا.

وعلى الرغم من إعلان مليشيات الحوثي الإرهابية مسئوليتها عن التفجير، إلا أن تحقيقات تجرى بشأن احتمالية إطلاق صواريخ كروز من الأراضي العراقية أو الإيرانية.

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