ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن الحروب التجارية بين الدول الكبرى.. تفاصيل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:38 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور محسن عادل الخبير الاقتصادي ، إن الحروب التجارية بدأت نتيجة اتساع الفجوة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تصل إلي 100 مليار دولار ، مما خلق تلك الحرب ، ونتيجة ذلك فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما علي البضائع الصينية ، وكذلك فعلت الصين بالبضائع الأمريكية.

وأشار "عادل" خلال كلمته بندوة التطورات الاقتصادية العالمية بنقابة التجاريين ، إلي أن الصين في الموقف الأقوي اقتصاديا وفي الحرب ، ولكن الولايات المتحدة في الموقف الأشرس للقضاء علي قوة الصين .

وأضاف "الخبير الاقتصادي" أن اليابان أصبح لديها ازمة اقتصادية حقيقية نتيجة دخولها في حروب الكترونية مع بعض الدول ، بسبب قلة تصديراتها إلي الدول الأخري مقارنة بالصين، لذا اتجهت إلي عقد مؤتمر التيكاد الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل فتح أسواق جديدة في افريقيا .

ونوه إلي أن الدول الكبرى في حروب تجارية حقيقية مستخدمة كل التكنولوجيا والموارد المتاحة ، لافتا إلي أن الصين خلقت تلك الحروب بسبب موقفها الاقتصادي القوي بسبب سيطرتها علي صادرات العالم.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مفاجأة.. تعرف على مكان إقامة مباراتي الإسماعيلي مع الأهلى والزمالك

سلف ودين.. جنش يوجه رسالة خاصة جدا لـ شيكابالا

بعد مصرع شخصين وإصابة 20.. إزالة عقار عزبة فرعون بالإسكندرية.. صور

بعد معادلة رقم الأهلى .. الترجي يحاول السير على خطى ريال مدريد

عقب مجازاته لكتابته دواء من الخارج.. استقالة أخصائي جراحة بمستشفى قويسنا بالمنوفية

نشوى مصطفى تتصدر جوجل بعد أغنية فرح ابنتها .. فيديو

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

متابعة تحرج مفيدة شيحة بسبب أنفها.. ورد غير متوقع من الإعلامية

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

قبلة حياة لـ حسن شحاتة.. لماذا تأخر اتحاد الكرة في تولي إيهاب جلال تدريب المنتخب

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

الداخلية تحبط مخططاً لاستهداف رجال الأمن.. مقتل مجموعة إرهابية وإصابة 3 ضباط بشمال سيناء.. صور

العقوبة لم تنته بعد.. نجم الزمالك يغيب عن موقعة الأهلي في نهائي السوبر

تراجع في 15 بنكا.. سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 15 سبتمبر

مفاجأة .. نجم الأهلى يقود برامج قناة الزمالك الجديدة

نجم الأهلي يكشف موقفا صادما لـ مانويل جوزيه أرعب الصفاقسي في نهائي 2006.. فيديو

ملحمة وفاء.. جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل مؤمن زكريا وتهتف له.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالخضار.. 7 وصفات رائعة أبرزها المقلية

جنة في قلب العاصمة.. شاهد سور مجرى العيون وبحيرة عين الحياة بعد التطوير

سعر ومواصفات أسرع وأغلى سيارة في العالم .. صور