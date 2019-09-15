كل ما تريد معرفته عن الحروب التجارية بين الدول الكبرى.. تفاصيل

قال الدكتور محسن عادل الخبير الاقتصادي ، إن الحروب التجارية بدأت نتيجة اتساع الفجوة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تصل إلي 100 مليار دولار ، مما خلق تلك الحرب ، ونتيجة ذلك فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما علي البضائع الصينية ، وكذلك فعلت الصين بالبضائع الأمريكية.



وأشار "عادل" خلال كلمته بندوة التطورات الاقتصادية العالمية بنقابة التجاريين ، إلي أن الصين في الموقف الأقوي اقتصاديا وفي الحرب ، ولكن الولايات المتحدة في الموقف الأشرس للقضاء علي قوة الصين .



وأضاف "الخبير الاقتصادي" أن اليابان أصبح لديها ازمة اقتصادية حقيقية نتيجة دخولها في حروب الكترونية مع بعض الدول ، بسبب قلة تصديراتها إلي الدول الأخري مقارنة بالصين، لذا اتجهت إلي عقد مؤتمر التيكاد الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل فتح أسواق جديدة في افريقيا .



ونوه إلي أن الدول الكبرى في حروب تجارية حقيقية مستخدمة كل التكنولوجيا والموارد المتاحة ، لافتا إلي أن الصين خلقت تلك الحروب بسبب موقفها الاقتصادي القوي بسبب سيطرتها علي صادرات العالم.