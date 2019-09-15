رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمناطق الصناعية والحرة بمحافظة المنيا.. مدبولي يُكلف بدراسة تكلفة توسعات محطة مياه المنيا لتخدم المنطقة الصناعية بالمطاهرة والمنطقة الحرة

الحكومة:

وضع خطة تفصيلية ببرامج زمنية محددة لتوصيل جميع المرافق للمنطقة الحرة بالمطاهرة توصيل المرافق لثلاثة مناطق صناعية موجودة في محافظة المنيا نسبة توصيل أعمال الترفيق للمنطقة الصناعية بالمطاهرة وصلت إلي 75% نستهدف أن تكون المنطقة "أول منطقة حرة متخصصة بالشرق الأوسط في الصناعات النسيجية"





عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتوصيل المرافق إلي المناطق الصناعية والمناطق الحرة بمحافظة المنيا، حضره الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.





في مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة نتائج الزيارة التي قام بها لمحافظة المنيا، حيث تتم اليوم متابعة موقف توصيل المرافق للمناطق الصناعية والمناطق الحرة، مضيفًا أن ملف الصناعة يُعد أحد الملفات المهمة علي أجندة الحكومة في هذه المرحلة.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح قدمه، وزير التنمية المحلية للموقف التنفيذي الخاص بإنشاء المناطق الصناعية، وما تم تنفيذه من مصانع وموقف توصيل المرافق إليها، حيث أوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم توصيل المرافق لثلاثة مناطق صناعية موجودة في محافظة المنيا وهي المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والشيخ فضل، والسرارية، مضيفًا أن نسبة توصيل أعمال الترفيق للمنطقة الصناعية بالمطاهرة وصلت إلي 75%.





وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الموقف الخاص بالمنطقة الحرة العامة بمحافظة المنيا، وأشادت بالمنطقة التي تعد نموذجًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إنشاء وتنمية المناطق الحرة، مشددة علي أهمية العمل الجارى لإنشاء وتنمية وترفيق مدينة نسيجية بالمنطقة الحرة لتكون قاعدة لتلبية احتياجات الصناعات النسيجية بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا.





وأوضحت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي إلي أن هناك عرضًا من إحدي الشركات للقيام بأعمال إنشاء وترفيق المنطقة الحرة العامة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا، مضيفة أن الشركة تعمل علي الترويج لجذب الاستثمارات بها لإقامة مشروعات تصديرية عملاقة بالمنطقة، فضلًا عن أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال مدة تعاقد تصل إلي 45 عامًا.





ولفتت وزيرة الاستثمار إلي أن المستهدف أن تكون المنطقة "أول منطقة حرة عامة متخصصة في مصر والشرق الأوسط في مجال الصناعات النسيجية"، على مساحة 306.7 فدان، موزعة إلى 65% مساحات متاحة للاستثمار (90% منها صناعي و10% منها لوجيستي)، 35% مرافق وخدمات.





وسلطت الوزيرة الضوء علي أنه مُخطط أن يعمل بالمنطقة من 18 الى 20 مصنع في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة، بتكاليف استثمارية مبدئية تقدر بـ 6 مليارات جنيه، توفر 17400 فرصة عمل مباشرة، و35000 فرصة عمل غير مباشرة.





وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور مصطفي مدبولي تكليفًا بدراسة تكلفة توسعات محطة مياه المنيا، بحيث تخدم المنطقة الصناعية بالمطاهرة، والمنطقة الحرة، علي أن تتولي "الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ومحافظة المنيا" تحمل هذه التكلفة، كما وجه بأن يتم التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن توصيل الكهرباء للمنطقة.



