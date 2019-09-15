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مرأة

بالتول الأبيض .. نانسي عجرم في عمادة ابنتها الصغيرة مع زوجها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:57 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة من معمودية ابنتها. 

وظهرت نانسي وسط الاحتفال مع بناتها وزوجها وارتدت بناتها فساتين من التول الأبيض،  وارتدت ليا الفتاة الصغرى التي احتفلت نانسي بمعموديتها فستانا أبيض تول طويل لتشبه العروسة.

والتقطت الصورة وسط مكان مزين بالورد ومملوء بالحلوى وتورتة مكتوب عليها عمادة ليا وكتبت نانسي تعليقا علي الصورة " God bless our angel LYA.

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