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أخبار البلد

ذاكرة الأمة .. لقطات نادرة من الزيارة التاريخية لـ الملك فيصل للقاهرة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:26 م
صدى البلد
محمد ابراهيم
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع حلقة جديد من برنامج "ذاكرة الأمة" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية؛ حيث ظهر صدور قانون الإصلاح الزراعي في ٩ سبتمبر ١٩٥٢ .

وفي ١٣سبتمبر ١٩٦٥ وصل الملك فيصل للقاهرة في زيارة رسمية التقى خلالها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وفي ١٣ سبتمبر ١٩٩٣ تم توقيع اتفاقية اوسلو للسلام بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الاسرائيلي لكن كعادة دولة الاحتلال بم تبتزم بذلك الاتفاق ومازلت الاوضاع باقية كما هي في احتلالها للاراضي العربية.

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