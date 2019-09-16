الجونة السينمائى.. مشاركة مصرية بمسابقة الأفلام القصيرة لـ ناهد السباعى.. وأسر ياسين يسجل حضوره للعام الثانى على التوالى

23 فيلما بمسابقة الأفلام القصيرة وحضور عربى مميز

ناهد السباعى تعود للأفلام القصيرة بعد "حار جاف صيفا"



نجمة الجونة الذهبية (15000 دولار أمريكى)

نجمة الجونة الفضية (7500 دولار أمريكى)

نجمة الجونة البرونزية (4000 دولار أمريكى)

نجمة الجونة لأفضل فيلم عربى (5000 دولار أمريكى)



النجم آسر ياسين يظهر خلال فيلم عمى ألوان للمخرجة منة إكرام ومدته 11 دقيقة، ويعرض الفيلم حادثة تجمع اثنين من المصريين، في مقابر فيكتوريا في «بريستول». الرجل، زوج وأب يعمل في الخارج لإعالة أسرته، بينما تقضي المرأة إجازة لمدة أسبوعين، تمتد لتصبح شهرين. وبينما يبدأ الاثنان في التعرف على بعضهما، يكتشف كلاهما أنهما لا يمتلكان أي اهتمام مشترك، رغم أنهما يأتيان من نفس البلد. يفحص الفيلم مفاهيم الطبقية والنوع الاجتماعي (الجندر) من خلال وجهات نظر البطلين المختلفة



مشاركة آسر هى الثانية على التوالى بمهرجان الجونة حيث قدم العام الماضى فيلم "شوكة وسكينة" للمخرج أدم عبد الغفار وشارك كل من منة شلبى، وإياد نصار البطولة، ومن المنتظر مشاركته فى مسابقة مهرجان مالمو للسينما العربية مطلع الشهر المقبل.



أما ناهد السباعى فتشارك بفيلم هذه ليلتى والذى حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب دعم من الاتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه يوسف نعمان.



وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، ويتجها لإحدى مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.



ناهد سبق لها المشاركة فى الفيلم المميز "حار جاف صيفا" للمخرج شريف البندارى، والذى حصل على عدد من الجوائز خارج مصر.



ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، الفيلم سيناريو أحمد إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.



مهرجان الجونة السينمائي، هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها. ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يولى مهرجان الجونة السينمائى إهتماما ملحوظا بمسابقة الأفلام القصيرة، الأمر الذى جعلها من بين العروض المنتظرة والتى ترفع غالبا لافتة كامل العدد، حتى فى بعد توفيره لمكتبة إلكترونية تسمح لعدد كبير من ضيوف المهرجان بمشاهدة كم كبير من هذه الأفلام عبر أجهزة خاصة بقاعة للمشاهدة، على غرار المهرجانات العالمية.يتنافس فى الدورة الثالثة التى تنلطق يوم 19 من الشهر الجارى 23 فيلمها بحضور عربى مميز، وستمنح لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء لمسابقة الأفلام القصيرة الجوائز والمكافآت التالي: