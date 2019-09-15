علاء عابد يشيد بمشاركة المرأة والشباب فى الانتخابات الرئاسية التونسية

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن وفد البرلمان العربي خلال رقابته لسير الانتخابات الرئاسية التونسية من داخل اللجان الانتخابية، لاحظ أن نسبة الإقبال ضعيفة على الرغم من العدد الكبير للمرشحين، مشيرا إلى أن المشاركة تزايدت بعد الظهر ومن الصعب التوقع بمن سيفوز، ولكن من الواضح أن الإعادة هي الأمر المؤكد وذلك بسبب زيادة عدد المرشحين.



‏وقال " عابد " فى تصريحات له للصحفيين المتابعين للانتخابات الرئاسية التونسية، إن نسبة حضور وتصويت المرأة التونسية وأيضا الشباب التونسي كانت أكبر من نسبة الرجال، مشيدا بحرص المرأة التونسية على ممارسة حقوقها السياسية.



وأوضح أن ذلك يعد دليلا على أن المرأة العربية والشباب العربى أصبحوا على يقين تام بأهمية ممارسة جميع حقوقهم السياسية بما فيها المشاركة الفعالية والإيجابية فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.



وأكد النائب علاء عابد ان الانتخابات الرئاسية التونسية كانت حرة ونزيهة ولم يرصد وفد البرلمان العربى خلال متابعته من داخل اللجان الانتخابية بتونس اى خروقات او مظاهر سلبية أو التدخل فى سير الانتخابات الرئاسية، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية التونسية والقضاء التونسى وعدم التدخل من قريب او بعيد فى جوهر العملية الانتخابية.