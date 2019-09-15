أصالة تطرح أحدث أغانيها ما أسامح عبر يوتيوب

طرحت الفنانة أصالة أحدث أغانيها "ما أسامح" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



غردت عبر تويتر قائلة "‏إذا هان الغلا عندك .. أبلقى الغدر يشفعلي، أبغدر فيك بأحلامك حقيقة طُهري الواضح.. استمعوا إلى جديدي أغنية ‎#ما_أسامح على قناتي الرسمية على يوتيوب".



الأغنية من كلمات محمد الكبير والحان ألحان" أنا"، ومن توزيع عمرو عبد الفتاح.



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎أخيرًا يا أصالة.. أخيرًا نزلت رسميًا" و" جمال الصوت والكلمات وألحان، شكرا" و" أصالة للأبد ومن غيرك أحد".