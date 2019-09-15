أصالة تطرح أحدث أغانيها ما أسامح عبر يوتيوب

طرحت الفنانة أصالة أحدث أغانيها "ما أسامح" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
غردت عبر تويتر قائلة "إذا هان الغلا عندك .. أبلقى الغدر يشفعلي، أبغدر فيك بأحلامك حقيقة طُهري الواضح.. استمعوا إلى جديدي أغنية #ما_أسامح على قناتي الرسمية على يوتيوب".
الأغنية من كلمات محمد الكبير والحان ألحان" أنا"، ومن توزيع عمرو عبد الفتاح.
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" أخيرًا يا أصالة.. أخيرًا نزلت رسميًا" و" جمال الصوت والكلمات وألحان، شكرا" و" أصالة للأبد ومن غيرك أحد".
غردت عبر تويتر قائلة "إذا هان الغلا عندك .. أبلقى الغدر يشفعلي، أبغدر فيك بأحلامك حقيقة طُهري الواضح.. استمعوا إلى جديدي أغنية #ما_أسامح على قناتي الرسمية على يوتيوب".
الأغنية من كلمات محمد الكبير والحان ألحان" أنا"، ومن توزيع عمرو عبد الفتاح.
ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" أخيرًا يا أصالة.. أخيرًا نزلت رسميًا" و" جمال الصوت والكلمات وألحان، شكرا" و" أصالة للأبد ومن غيرك أحد".