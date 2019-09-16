تقدم 118 خدمة .. تفاصيل مشروع تطوير المراكز التكنولوجية ببني سويف

صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ببعض التفاصيل الجديدة عن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، والذي يجري تنفيذه ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى (GIZ ) ، بهدف تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن وميسر، في اطار رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين





وأشار محافظ بني سويف إلى أن المراكز ستقدم 118 خدمة ومعاملة حكومية التي يتعامل أو يحتاجها المواطن ضمن الدليل الموحد للخدمات الحكومية الذي يشتمل على 500 خدمة ومعاملة حكومية،والذي تم توزيعه على مستوى محافظات الجمهورية ، وذلك بهدف تطوير مستوى الخدمات الجماهيرية وتسهيل المعاملات الحكومية داخل القطاعات الخدمية الحيوية والجماهيرية والتي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.





وأوضح محافظ بني سويف أنه يجري تنفيذ مشروع التطوير طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولى الألمانى (GIZ) ووزارة التخطيط، حيث كانت الخطوة الأولى في المشروع إجراء المسح الميدانى لـ 6 مراكز تكنولوجية ، من خلال قيام اللجنة "المشكلة لهذا الغرض" بالمرور مع وفد من وزارة التخطيط على المراكز التكنولوجية على أرض الواقع ومراجعة الأنظمة القائمة والقوى العاملة والبنية الأساسية بكل مركز وإعداد تقرير كامل لاحتياجات كل مركز.





وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تم دعم المنظومة حتى الآن بأكثر من 6 ملايين جنيه عبارة أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير وطابعات وغيرها، بالإَضافة إلى خطوط لربط الشبكات الداخلية والخارجية لجميع المراكز، موضحا أنه تم تنفيذ خطة التدريب عن طريق وزارة التخطيط لـ 180 موظفا من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات المعاونة،حيث تم تطويرهم ودعمهم في المهارات الأساسية للحاسب الآلى ، وتم تقسيمهم على مرحلتين ، وتم تنفيذ 6 ورش عمل لتدريب قيادات المنظومة بالمحافظة على النظام الجديد،مشيرا إلى أنه تم توريد متطلبات خطوط الربط( ِADSL سعة 2 ميجا للربط بين المراكز) والشبكات الداخلية والخارجية وجاري أعمال التركيب على مستوى المراكز الستة.





وتم توفير الدفعة الأولى من أجهزة الحاسب الآلي والتي وصل عددها إلى 108 أ جهزة كمبيوتر ، وأيضا توفير الدفعة الثانية التي يبلغ عدد الأجهزة بها 84 جهازا، وجار الترتيب لاستلام أجهزة الدفعة الثالثة،وتوريد 6 بلوتر (طابع خرائط خاص بالإدارات الهندسية).





ومن جانبه أشار اللواء عصام العلقامي السكرتير العام إلى مشاركة المحافظة ضمن فعاليات الورشة التي تم عقدها بالقاهرة برعاية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى بجانب محافظاتي القاهرة والمنوفية ، وذلك بصدد إعداد دليل تشغيل المراكز التكنولوجية.





وقالت داليا فيض الله "المشرف على المراكز التكنولوجية" إن العمل يسير على قدم وساق في تنفيذ مشروع التطوير بالمراكز الست وهم مراكز تكنولوجية: اهناسيا وناصر وببا وسمسطا والواسطى والفشن،وأنه تم تجهيز مقر مركزي بديوان عام المحافظة لمتابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة،مشيرة إلى أنه" تنفيذا لتوجيهات المحافظ"تم إعداد المقايسات المطلوبة لإنشاء مركز تكنولوجي سابع جديد بمركز ومدينة بني سويف (العاصمة)،وذلك بعد الموافقة من وزارة التخطيط على المكان المقترح لتنفيذ المشروع .



