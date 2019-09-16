تعرف على أجندة وفد لجنة الخطة والموازنة بالولايات المتحدة اليوم

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان وفد اللجنة الموجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية بنسلفانيا سيلتقى اليوم الإثنين مع إدارة الموازنة ومكتب الحاكم بحكومة الولاية، لمناقشة كيفية مواءمة إدارات الموازنة على مستوى الولاية لخططها الاستراتيجية (أو خطط حكامها) بما يتوافق مع إعداد الموازنة، وكيفية إعداد الإدارات التنفيذية على مستوى الولاية لميزانياتها المستندة إلى النتائج وكيفية مساعدة إدارات الموازنة على مستوى الولاية للإدارات التنفيذية فى إعداد أهداف مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها وتحديد تكلفتها، وكيفية اعتماد الميزانيات المستندة إلى النتائج وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها على مستوى الولاية، والدروس المستفادة من تنفيذ الموازنة المستندة إلى البرامج.



يأتى ذلك فى إطار الزيارة التى تقوم بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثلين عن وزارتيَ المالية والتخطيط الى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار.



يرأس الوفد المصرى الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلي اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالى ومحمد الشهاوى وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.