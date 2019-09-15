شاهد.. لحظة الاعتداء على مبنى القنصلية الأوروبية في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن مبنى وفد الاتحاد الأوروبي في دولة الاحتلال الإسرائيلي تعرض لاعتداء وتخريب من قبل مجهولين.



وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية إن "مخربين" قاموا بالاعتداء على مبنى الوفد وكتبوا عبارات بالجرافيتي تقول: "اخرجوا أيها الأوروبيين".



من جانب آخر، كشف مسؤول بالبعثة الأوروبية لدى إسرائيل أنه لم يكن أي دبلوماسي متواجدًا لحظة الهجوم على المبنى، مشيرًا إلى أن المبنى تم إغلاقه لغاية الانتهاء من التحقيق في المسئولين عن "تخريبه.



ووصف وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتز، الواقعة بأنها "تخريب" وتهدف إلى الإساءة إلى "شعب إسرائيل".



