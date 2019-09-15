لا يجب محاسبتنا على وفاة المريض .. "الأطباء" تطالب بعدم إحالة الطبيب في الأخطاء المهنية للنيابة

قال الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، والمرشح على مقعد نقيب عام الأطباء، إن الطبيب أثناء عمله بالعمليات الجراحية على سبيل المثال لا ينوي أن يؤذي المريض أو يكون سببا في وفاته، مضيفا أنه توجد حالات حرجة لا يستطيع احد ايقاف مصيرها، ولا يجوز محاسبة الطبيب كمجرم حال وفاة المريض.



وأكد نصر، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه يجب تجريم الاعتداء اللفظي والجسدي على الطاقم الطبي أثناء عملهم، مضيفا : "من يعتدي عليهم يعاقب بشدة لتعديه على المنشأة الطبية والموظفين أثناء عملهم منعا لتكرار مسلسل الاعتداءات، والمتضرر الاكبر هو المريض ".



وأوضح نقيب أطباء الجيزة، أنه جار العمل على استصدار تشريع لحصانة الأطباء أثناء العمل مثل حصانة وكيل النيابة أو ضابط الشرطة، وعدم إحالة الطبيب في أخطاء المهنة مباشرة للنيابة وإنما إلى لجنة دائمة بالنقابات الفرعية وترفع للجنة مماثلة بالنقابة العامة.



وأضاف: بعد ذلك تشكل لجنة من أساتذة واستشاريين متخصصين على أن ينضم لتلك اللجان قاض منتدب لضمان الحياد و محامي الشاكي وهذا الاقتراح صدر من المحامي العام بالجيزة، وإذا ثبت خطأ أو إهمال تحيل اللجنة الطبيب للنيابة.

