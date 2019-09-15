سيدة تبتلع خاتم خطبتها أثناء نومها بعد حلمها بعصابة تحاول سرقته.. صور

ابتلعت سيدة تدعى "جينا" 29 عاما خاتم خطبتها أثناء نومها بعد أن حلمت بأنها كانت على متن قطار وتحاول الهروب من إحدى العصابات التي أرادت سرقة الخاتم، لتقوم بخلعه وابتلاعه لحمايته من السرقة.



وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية لم تدرك جينا أنها ابتلعت خاتم خطوبتها وهي نصف نائمة، إلا عندما استيقظت في صباح اليوم التالي.



وحين استوعبت هذا الأمر أيقظت خطيبها بوب هايل، لتخبره بالأمر، إلا أنها وجدت صعوبة في إقناعه بما حدث لها.



وبعد أن أقنعت جينا خطيبها بالحادث، دخل في نوبة من الضحك لمدة 90 دقيقة.



وأوضحت جينا أن الطبيب أمر بإجراء الأشعة السينية وبدأت تشعر بالصدمة إلى حد ما عندما عادت إلى الطبيب، واكتشفت أن الأشعة تظهر مكان وجود الخاتم بأمعائها