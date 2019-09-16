تطهير البالوعات ومراجعة شبكات الصرف .. القليوبية تستعد لاستقبال الشتاء

استعدت محافظة القليوبية لاستقبال موسم الشتاء، وأعلنت رفع حالة الطوارئ تجنبا لتكرار سيناريو غرق الشوارع الذي تتعرض له المحافظات بسبب سقوط الأمطار في فصل الشتاء.



وأعلنت محافظة القليوبية عن تطهير 1040 بالوعة صرف صرف أمطار ومراجعة شبكات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.



وشدد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية على المسؤولين بضرورة إجراء مناورة عن استعدادات المحافظة لمواجهة الأمطار والظروف الجوية بالتعاون مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة، والإسعاف والتعليم والحماية المدنية والأمن والزراعة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتموين.



وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بسرعة مراجعة جميع شبكات الصرف الصحي وتطهيرها وكذا تطهير جميع المطابق ومراجعة شبكات تصريف المياه الموجودة بالأنفاق وتفقد طلمبات الشفط وبلاغات صرف المياه مع إحضار عربة طوارئ للقيام بالشفط في حالة الانسداد مع توفير عربات الكسح للمعاونة مع سيارات شركة المياه.



وشدد المحافظ على جميع المسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة فحص وتطهير وصيانة شبكات تصريف الأمطار لمواجهة السيول المحتملة في فصل الشتاء والتأكد من مدى صلاحيتها واستبعاد التالف منها والتأكد من كفاءة أنظمة تصريف مياه الأمطار لتلافي حدوث أي مشكلة في المستقبل نتيجة سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، كما أكد على ضرورة حل مشكلات الصرف الصحي في جميع مدن المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات من قبل الشركة القابضة.



طالب المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بتشكيل لجنة من جميع رؤساء أفرع الشركة وعددهم 12 فرعا كله في نطاق منطقته وذلك لمراجعة منظومة الأمطار المستلمة والجاري تسلمها من جهاز التعمير، وكذلك الشركات المنفذة للإنفاق بنواحي المحافظة ومراجعة تصريف مياه الأمطار.

