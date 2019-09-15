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أحمد موسى: السيسى أكد أن الجيش المصرى هو الأقوى فى المنطقة.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:08 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس السيسى أكد أنه لا أحد يستطيع الاعتداء على مصر بشكل مباشر.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "لا أحد يجرؤ الاعتداء على مصر لأنها تمتلك أقوى جيش فى المنطقة العربية".

وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أن علاقة الشعب بالجيش علاقة قوية ومتميزة لذلك يحاول البعض هدم هذه العلاقة بشتى الطرق.

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