نيشان يحتضن سيرين عبد النور ويثير الجدل على إنستجرام









نشر الإعلامي اللبنانى نيشان صورة جديدة له مع الفنانة سيرين عبد النور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.وظهر نيشان وهو يحتضن الفنانة سيرين عبد النور خلال تواجدهما بإحدي السهرات الفنية بلبنان وحلت سيرين عبد النور بإطلالة جذابة بارتدائها فستان أسود لامع مع وضع ميك اب خفيف مع احمر الشفايف.وأثارت الصورة ردودا واسعة من متابعيهما عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منورين" و "احلي واجمل سيرين" و " كتيررر قمر".